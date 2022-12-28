Sivas’ta üç aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta üç aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ü idaresinde ki Seat marka 58 ACR 956 plakalı otomobil karşı yönden gelen E.T isimli polis memuru idaresinde ki 58 NT 500 pakalı otomobil ve H.H.D idaresindeki Fiat marka 58 T 0075 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada 58 NT 500 pakalı otomobilde bulunan polis memuru E.T, ve N.T, ve 58 ACR 956 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.Ü ve yanında bulunan kızı N.Ü olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken polis inceleme başlattı.