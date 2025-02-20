Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya’yı ziyaret ederek Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif suyun denize deşarj süreci ile ilgili incelemelerde bulundu. Yabancı bilim insanları ile birlikte santral açıklarından deniz suyu örneği alan Grossi, "Japonya, alınan ek önlemler kapsamında yabancı ülkeleri örnekleme ve analiz çalışmalarına doğrudan katılmaya davet ederek bölgede şeffaflığı, anlayışı ve güveni artırıyor" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima eyaletini ziyaret etti. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif suyun denize deşarj süreci ile ilgili incelemelerde bulunan Grossi, Çin, Güney Kore ve İsviçre’den gelen bilim insanları ile birlikte santral açıklarından deniz suyu örneği aldı.

Grossi, ayrıca Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nden çıkarılan toprağın bertarafı ve geri dönüşümü konusunda yetkililerden bilgi aldı. Santralden bugüne dek çıkarılan toprağın bertarafı ve geri dönüşümüne yönelik çabaların UAEK güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu doğrulayan Grossi, UAEK’nin Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’ne yönelik güvenlik denetimlerinin süreceğini vurguladı.

"Ek önlemlerin bir parçası"

UAEK’den yapılan açıklamada ise, Grossi’nin Fukushima Daiichi Nükleer Santrali açıklarından deniz suyu örnekleri alan yabancı bilim insanlarına eşlik ettiği belirtilerek, "Bu faaliyet, Çin ve Japonya’nın 2023’te denize deşarj edilmeye başlanan arıtılmış radyoaktif suya yönelik incelemeleri artırma konusundaki anlaşmalarının ardından alınan ek önlemlerin bir parçasıdır" denildi.

"Üçüncü taraflar sürecin güvenliğini doğrulayabilir"

Grossi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Japonya’nın şeffaflık çabalarına dikkat çekerek, "Japonya, alınan ek önlemler kapsamında yabancı ülkeleri örnekleme ve analiz çalışmalarına doğrudan katılmaya davet ederek bölgede şeffaflığı, anlayışı ve güveni artırıyor" ifadelerini kullandı. "Bu çabalar sayesinde, üçüncü taraflar deşarj edilen sudaki değerlerin uluslararası güvenlik standartlarına tam olarak uyduğunu bağımsız olarak doğrulayabilir" diyen Grossi, "Ek önlemler, uluslararası katılımı ve şeffaflığı genişletmeye odaklanıyor ve suyun konsantrasyon seviyesinin uygulamalı ve bağımsız ölçümlerine izin veriyor. Bu süreç UAEK’nin bağımsız, tarafsız ve teknik bir kuruluş olarak rolü gereği belirlediği ve mutabık kalınan parametreler dahilinde yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Arıtılan suyun denize deşarj edilmesine karar verilmişti

Japonya hükümeti 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize deşarj edilmesine karar vermişti. Deşarj süreci 2023 yılında başlarken, Çin başta olmak üzere bazı ülkeler planla ilgili endişelerini dile getirmişti. UAEK’den yapılan açıklamalarda ise deşarj planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilmişti.