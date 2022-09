Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini söyleyerek, santraldeki durum için "acilen normale dönmeli" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini söyleyerek, santraldeki durum için "acilen normale dönmeli" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde UAEA personelinin bulunması ve santralin işleyişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Grossi, UAEA’nın bölgede nükleer emniyet ve güvenlik koruma bölgesinin kurulması için çalıştığını belirterek, bu doğrultuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile ayrı görüşmelerde bir araya geldiğini söyledi.

“Ateşle oynuyoruz ve ateşle oynamaya devam ediyoruz”

Grossi, Zaporijya’daki durumun ciddiyetini koruğuna dikkat çekerek, "Açık konuşalım, bu bir nükleer santral ve etrafı bombalanıyor. Bu yüzden onu bir şekilde korumanız gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini ve nasıl yapılacağı konusunda UAEA teknik bilgiye sahiptir. Bir süreç başladı ancak bombardıman neredeyse her gün devam ettiği için çok endişeliyim. Yani her an bir şey olabilir, bunu aylardır söylüyorum. Ateşle oynuyoruz ve ateşle oynamaya devam ediyoruz" dedi.

“Bugün bir anlaşma yapmak güzel olurdu”

Tesisin şu anda Ukrayna tarafından yönetildiğini söyleyen Grossi, taraflar arasında anlaşmaya varılma ihitmali konusunda, "Bu sadece Ukrayna ve tabi ki Rusya ile yürütülen bir süreç. Bugün bir anlaşma yapmak güzel olurdu, ancak bunlar birden fazla toplantı gerektiren çok karmaşık konular. Ancak gerekli somut eylemler üzerinde çalışıyoruz. Dışişleri bakanlarının fikirlerimizi dinlemesi gerçeği bence bunun için iyi bir gösterge" dedi.

“Normal olmayan bir durum içindeyiz”

Bölgedeki denetimlerin devam ettiğini söyleyen Grossi, "Kısıtlanmış veya kesintiye uğramış bazı kapasitelerimizi sınırladık. Ancak Zaporijya’daki destek ve sistem sorunu için şu anda orada uzmanlarımız var. Bu yüzden oradalar. Sürekli iletişim halinde kalarak koşulların normal olmasını ve her şeyin mümkün olan en iyi şekilde olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bu durum devam ettiği sürece bunu kabul etmek zorundayız, normal olmayan bir durum içindeyiz. O yüzden bir an önce bunun normale dönmesi gerekiyor" dedi

“Nükleer bir kazanın meydana gelebileceği bir nükleer santralden bahsediyoruz”

Grossi, "Nükleer bir kazanın meydana gelebileceği, güç kaybetmekte olan, bombalanan bir nükleer santralden bahsediyoruz. Durumun aciliyeti ve sahada olup bitenlerin ciddiyeti göz önüne alındığında, hızlı hareket etmeliyiz. Bu yüzden bunu elimden geldiğince erken gerçekleştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Grossi, UAEA’nın Zaporijya’daki görevinin iyi ilerlediğinden emin olduğunu söyleyerek, "Görevi önümüzdeki günlerde daha da büyüteceğiz. Bu zor koşullar içinde iyi çalıştığımıza inanıyorum" dedi.

“İran tarafından gerekli işbirliği sağlanmalı”

UAEA’nın bir nükleer silah programı ile ilgili olarak gerekli düzeyde denetleme yapabilmesi için İran tarafından gerekli işbirliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Grossi, "İran’ın sadece uranyum zenginleştirme dışında başka konuları da göz önünde bulundurarak farklı faaliyetler gerektiren bir programa sahip olacağına dair bir bilgimiz yok. Ancak şu anda var olan bir nükleer malzeme ile uğraşıyoruz ve tüm malzemelerin hesaba katıldığından emin olmaya çalışıyoruz" dedi.