Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, Zaporijya kentine ulaştı. Heyetin, yarın Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, Zaporijya kentine ulaştı. Heyetin, yarın Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Zaporijya kentine ulaştı. Heyetin 20 araçlık konvoyuna Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı gözlem ve koruma araçları eşlik ederken, ziyaret öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındı. Heyetin, yarın geçtiğimiz mart ayından bu yana Rus ordusunun kontrolünde olan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret etmesi bekleniyor.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, gazetecilere verdiği demeçte, Zaporijya Nükleer Santrali’ni yarın sabah ziyaret edeceklerini belirterek, "Görev birkaç gün sürecek. Kalıcı bir varlığın devamını sağlayabilirsek, o zaman uzayacak. Ancak bu ilk bölüm birkaç gün sürecek. Orada gerçekleştirmemiz gereken çok önemli bir görev var. Oradaki gerçek durumu değerlendirmek, elimizden geldiğince durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmak" dedi.

Grossi ayrıca, Rusya’nın UAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali’ne girişine izin vermediği yönündeki haberleri yalanlayarak, ziyaret için hem Rusya’dan hem Ukrayna’dan garanti aldıklarını ifade etti.

"Santral, Ukrayna’nın tam kontrolüne girmelidir"

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuçenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, heyetin Zaporijya Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacağını hatırlatarak, "Rafael Grossi ve heyetinin Rus ordusunun saldırılarından kaynaklanan olağanüstü tehditlere karşı dünyanın nükleer güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını takdir ediyoruz. Heyetin tavsiyeleri, santralin tekrar Ukrayna kontrolüne girmesiyle uygulanacaktır. Santral, Ukrayna’nın tam kontrolüne girmelidir. Santralin işgalinden sonra santral çevresinin silahsızlandırılması en önemli aşama olacaktır. Tüm misyon görevlilerinin çalışmaları sadece Ukrayna’nın değil tüm dünyanın nükleer güvenliği için büyük öneme sahiptir" dedi.

Ukrayna tarafı heyetin bölgedeki incelemelerinin birkaç gün sürebileceğini duyururken, Rusya tarafı dün yaptığı açıklamada heyete incelemeler için 1 günün yeterli olacağı görüşünü paylaşmıştı.

Santral ve çevresinde Rusya ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar nükleer sızıntı endişesine neden olurken, UAEA yetkililerinin, 29 Ağustos’ta Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun kontrol altına alınabilmesi için santrale gitmek üzere yola çıktığı duyurulmuştu.