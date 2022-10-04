Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, bu hafta Rusya’nın başkenti Moskova’yı ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret edecek.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, bu hafta Rusya’nın başkenti Moskova’yı ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret edecek.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin bu hafta Rusya’nın başkenti Moskova’yı ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Grossi’nin Rusya’nın elindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir nükleer güvenlik ve koruma bölgesi kurma konusundaki "istişarelerine devam edeceği" belirtildi.

Dün serbest bırakılmadan önce 2 gün boyunca bir Rus devriyesi tarafından gözaltına alınan Zaporijya Nükleer Santrali’nin Şefi Ihor Murashov’un da görevine devam etmeyeceğini aktarılan açıklamada, Murashov’un yerine kimin geçeceği henüz belli olmadığı ifade edildi.

Ukrayna tarafından geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamada, Murashov’un tesisten Rus kontrolündeki Energodar şehrine seyahat ederken bir Rus devriyesi tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

UAEA, santralde hasar tespit etmişti

UAEA Zaporijya Nükleer Santral ziyareti sonrası yayınladığı raporda, santralin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması çağrısında bulunmuş, uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği belirtilmişti. İnsan kaynaklı hataların nükleer bir felakete neden olabileceğine dikkat çeken UAEA, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında. Bu sürdürülebilir değil ve insan hatasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ve Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki çatışmalar konusunda birbirlerini suçlamışlardı.