Bunlar da ilginizi çekebilir

Dimitrios Kolovetsios: "Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam"

Dimitrios Kolovetsios: "Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam"

Milli güreşçi Muhammed Gimri, Bükreş’teki şampiyonaya Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov’u 3-1 yenerek başladı. Muhammed çeyrek finalde Yunan Gkivi Bliatze’yi 8-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde de, Ukraynalı rakibi Roman Rychko karşısında minderden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Gimri, Ukraynalı rakibi Roman Rychko’yu 3-0 yenerek finale yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.