Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı, Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele etti. Milliler, farklı kategorilerde birçok madalya kazanma başarısı göstererek tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Ay-yıldızlılar, 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm

Şampiyonası’nda rakipleriyle yarıştı. Ay-Yıldızlı sporcular organizasyonda, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

"Toplamda 6 madalya ile rekor kırıldı"

Farklı kategorilerde birçok madalya kazanma başarısı göstererek tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Yüksek atlamada Ali Eren Ünlü ve 400 metre engellide İsmail Nezir altın madalya kazandı. Disk atmada Özlem Becerek ve 400 metre engellide Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Öncü, Berke Akçam, İsmail Nezir, Oğuzhan Kaya ve Yağız Canlı’dan oluşan 4x400 bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Batuhan Çakır ise üç adım atlamada bronz madalya aldı.

Finlandiya’da 6 madalya kazanan Milli atletler, tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.