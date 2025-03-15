U20 Milli Takımı’nın 20 Mart’ta İtalya ve 25 Mart’ta Romanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Kayserispor’dan 3 isim davet edildi.

U20 Milli Takımı’nın 20 Mart Perşembe günü İstanbul’da İtalya ve 25 Mart Salı günü Targovişte şehrinde Romanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Erdal Güneş yönetimindeki U20 Milli Takımı’nın aday kadrosuna Kayserispor’dan kaleci Mehmet Şamil Öztürk, orta saha futbolcusu Baran Ali Gezek ve forvet futbolcusu Talha Sarıarslan davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Mart Pazar günü saat 18.00’de İstanbul’da bir araya gelecek.