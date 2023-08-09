U19 Kadın Futbol Milli Takımı ve U17 Kız Futbol Milli Takımı’nın Erzurum’daki hazırlık kampı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’ndeki çalışmaların 13 Ağustos’a kadar devam edeceğini açıkladı.

U19 Kadın Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Begümsu Akay (FV 09 Niefern), Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin Frauen), Aylin Nur Yıldırım (FC Winterthur), Selenay Doğan (RAEC Mons)

Defans: Defnesu Aldemir (Dudullu), İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe A.Ş.), Canset Yiğit (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Dilara Batur (West Coast FC), Eda Oya Doğanarslan (SC Victoria), Nihal Saraç (Bitexen 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Beril Beceren (Dudullu), Tuana Demirbaş (Konak Belediye Spor), Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach)

Orta Saha: Aysha Tural (Borussia Mönchengladbach), Sena Akyürek (Stabaek JF), Lina Medine Titiz (As Saint Priest), Tuana Gayretli (MSV Duisburg), Yaren Sürül (SC 13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Dudullu), Clara Ceren Büyükdağ (TSV Limmer), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Yakacık Genç Erlerbirliği Spor), Havin Özsoy (TSV Neckarau)

Forvet: Berra Nur Yurt (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Pınarsu Cılız (Eskişehirspor), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor A.Ş Pendik Çamlık Spor)

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı

U17 Kız Milli Takımı hazırlık kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Aliye Tecer (Beylerbeyi Spor A.Ş. Pendik Çamlıkspor), Esra Yarım (Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor), Edanur Kırmızı (Tuzla Sahil Spor)

Defans: Selen Su Yarayan (SC Freiburg ), Sükeyne Liyosa Altıntepe (MSV Duisburg), Nisa Sakallıoğlu (1. FC Heidenheim), Rüveyda Gürbüz (First Vienna FC 1984), Rabia Çakır (Tunç Spor) Naz Karaca (Bağcılar Evren Spor), Sana Çoşkun (Bayer 04 Leverkusen), Elanur Topal (VFL Bochum), Melissa Özel (SC Bayer Uerdingen)

Orta Saha: Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe A.Ş.), İlayda Tali (Dudullu), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Gemma Uma Öztürk (LA Breakers FC), Melek Nur Ergün (Dudullu), Berra Pekgöz (Tunç Spor), Aleyna Can (Werder Bremen), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Nurgül Kuzgun (Beykent Spor), Aylin Veli (Ümit Karan Gençlik ve Spor), Liva Şener (La Raal)

Forvet: Yaren Ersen (Dudullu), Açelya Nomak (Konak Belediye Spor), Serpil Nur Kavcı (Beykent Spor)

Teknik Direktör: Begüm Üresin