Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Başar Önal (De Graafschap), Melih Bostan (Fenerbahçe), Talha Sarıarslan (Kayserispor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

U19 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

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