U19 Milli Takımı, 9-15 Ekim tarihleri arasında oynanacak 2024-25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçları hazırlıklarına Polonya’da devam ediyor.

U19 Milli Takımı’nın antrenmanlarına çevre okullardan öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Antrenmanlar öncesinde oyunculardan imza alan öğrenciler, daha sonra takımla beraber fotoğraf çekildi.

U19 Milliler, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçını 9 Ekim Çarşamba günü Cebelitarık ile oynayacak.

Hami Mandıralı, U19 Milli Takımını yakından takip ediyor

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı da kafile ile birlikte Polonya’da bulunuyor. Mandıralı, U19 Millilerin 2024-25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu maçlarını yakından takip edecek.

Türkiye, 2024-25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu’nda 4. Grup’ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile mücadele edecek. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2025 bahar aylarında Elit Tur’da yer alacak. Elit Tur’da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 2025 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Romanya, 2025 yazındaki finallere doğrudan katılacak.