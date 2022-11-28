Goller: Talha Sarıarslan Dk.26 ve 90, Ethem Balcı Dk. 69 (Yukatel Kayserispor U19)

U19 Gelişim Elit A Ligi müsabakasında Yukatel Kayserispor U19 ile Adana Demirspor U19 karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 3 puanı 3 golle aldı.

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