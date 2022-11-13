U19 Gelişim A Elit Ligi’nde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Ankaragücü karşılaştı. 2 golün atıldığı maçta 3 puanı konuk ekip Ankaragücü aldı.
U19 Gelişim A Elit Ligi’nde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Ankaragücü karşılaştı. 2 golün atıldığı maçta 3 puanı konuk ekip Ankaragücü aldı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, İzzet Samur xx, Murat Ahi xx
Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk x, Muhammed Aybar x, Eren Arıkan x, Mert Dinç x, Bilal Ceylan x, Baran Ali Gezek x, Hayrullah Erkip x, Berat Eskin x, Talha Sarıarslan x, Kürşat Babamoğlu x, Eray Özbek x
Ankaragücü U19: Kaan Çinkaya xx, Berk Demirtaş xx, Kaan İlker Görmez xx, Yusuf Eren Göktaş xx, Mert Can xx, Tunahan Ertuğrul xx, İlhan Doğanay xx, Ahmet Barış Kartalcı xx, Berkay Ateşyakan xx, Onur Efe Ekri xx, Arda Kumru xx
Goller: İlhan Doğanay (Dk.26), Hasan Kaan Şenol (Dk.90+4) (Ankaragücü U19)
Kırmızı Kart: Hayrullah Erkip (Dk.90+3) (Yukatel Kayserispor U19)
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