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Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

U19 Elit A Ligi 21. haftasında Kayserispor sahasında oynadığı maçta Ankaraspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyet ile puanını 29’a yükseltti.

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