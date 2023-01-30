Goller: Berat Eskin Dk.66, Mustafa Erdoğan Dk.90+2 (Kayserispor) Raymond Owusu Dk.11 ve 80, Berkay Tekke Dk.43 (İstanbulspor)

U19 Elit A Ligi 1. Grup maçında Kayserispor ile İstanbulspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı İstanbulspor kazandı.

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