U19 Gelişim Elit A Ligi maçında Kayserispor, sahasında oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını 2-0 kazandı.
U19 Gelişim Elit A Ligi maçında Kayserispor, sahasında oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını 2-0 kazandı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Bekir Kahraman, Oğuzhan Bahçıvan, Mustafa Boylu
Kayserispor U19: Ali Özdoğan, Muhammed Aybar (Dk.65 Mecit Kaan Ateş), Hamza Şahbaz, Enes Koçoğlu (Dk.69 Alper Elmas), Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, Berkan Aslan (Dk.78 Samet Türk), Berat Eskin, Furkan Arslan (Dk.69 Serhat Işık), Kürşat Babamoğlu, Mehmet Eray Özbek (Dk.69 Ahmet Kağan Malatyalı)
Gaziantep Futbol Kulübü U19: Hüseyin Aslan, Selahattin Furkan Cöcü (Dk.61 Uğur Mülazimoğlu) (Dk.74 Mustafa Doğru), Yusuf Mert Yıldırım (Dk.74 Uğurhan Bingöl), Eren Çakır, Muhammet Onur Başyiğit (Dk.74 Hakan Doğan), Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu, Kemal Utman Eren, Yusuf Delen, Ahmet Buğra Güven, Berat Cihangir
Goller: Berkan Aslan Dk.44 ve 76 (Kayserispor U19)
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