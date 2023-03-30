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Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

U19 Elit A Ligi 25. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çekişmeli müsabakayı Kayserispor 2-0 kazandı.

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