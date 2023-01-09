U19 Elit A Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.
U19 Elit A Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
Hakemler: Serkan Hanoğlu xx, Berke Gündemir xx, Deniz Mert Turgut xx
Fenerbahçe U19: Furkan Onur Akyüz x, Recep Efe Koçak x, Mehmet Can Gülerer x, Yiğit Epözdemir x (Enes Şanlı dk.75 x), Jinho Jo x, Ahmet Necat Aydın x (Kaan Akyzdı dk.70 x), Erkan Arda Çağdaş x, Muhammet İmre x, İsak Vural x (Ensar Brahic dk.56 x), Emirhan Arkutcu x (Boa Aydınlık dk.56 x) Melih Bostan x ( Çağrı Fedai dk.70 x)
Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx (Furkan Arslan dk.66 xx), Muhammed Eren Arıkan xx (Serhat Işık dk.81 x),Mert Dinç xx, Bilal Ceylan xx, Burak Efe Arslan xx (Mecit Kaan Ateş dk. 81 x), Ahmet Kağan Malatyalı xx, Baran Ali Gezek xx, Kürşat Babamoğlu xx (Alperen Elmas dk.90 ?), Berat Eskin xx, Ethem Balcı xx (Enes Koçoğlu dk.81 x)
Gol: Mehmet Can Gülerer (dk.54 kk.) (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Serhat Işık, Baran Ali Gezek, Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor U19)
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