Büyükşehir meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

Büyükşehir meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

U19 Elit A Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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