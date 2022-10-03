U19 Elit A Liginde yer alan Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı.
U19 Elit A Liginde yer alan Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Selahattin Ak xx, Kadir Çelikbaş xx
Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk x, Muhammed Aybar x, Muhamed Eren Arıkan x, (Samet Türk dk.85 ?), Mert Dinç x, Burak Efe x, Baran Ali Gezek x, Hayrullah Erkip x, Talha Sarıaslan x, Serhat Işık x, (Alperen Elmas dk.85 ?), M. Eray Özbek x, (Berkan Aslan dk.55 x), Ethem Balcı x, (Kürşat Babamoğlu dk.55 x)
Fenerbahçe U19: Furkan Onur Akyüz xx, Yiğit Efe Demir xx, Recep Efe xx, (Mahir Oral dk. 46 xx),Yusuf Kocatürk xx, Çağtay Kurukalıp xx, Muhammet İmre xx, Efekan Karayazı xx, (Emirhan Arkutcu dk.71 x), Jinho Jo xx, Erkan Arda xx, (Samet Seymen Sargın dk.89 ?), Kaan Akyazı xx, (Bora Aydınlık dk.46 xx), Çağrı Fedai xx, (Eren Bayraktar dk.85 ?)
Goller: Çağrı Fedai (dk.12), Erkan Arda Çağdaş (dk.78) (Fenerbahçe U19)
Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek (Yukatel Kayserispor U19), Recep Efe Koçak, Mahir Oral (Fenerbahçe U19)
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