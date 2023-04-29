U18 Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri Atletikspor temsil edecek.

2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları başlıyor. Müsabakalar 69 ilden 126 takımın katılımı ile 6’şar takımlı 19 grupta 04 - 07 Mayıs 2023 tarihlerinde, 4’er takımlı 3 grupta ise 05 -07 Mayıs 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak. Kayseri şampiyonu olan Kocasinan Şimşekspor Aksaray’da Kayseri Atletikspor ise Yozgat grubunda mücadele edecek. Kocasinan Şimşekspor, Aksaray’da Mersin Demirspor, Mersin İçel yolspor, Konya Meram Kara Kartallarspor, Karaman Başakspor ve Niğde Belediyespor takımları ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Atletikspor ise Yozgat grubunda Sivas Yolspor, Nevşehir Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor, Mersin Akdenizgücüspor ve Malatya Yeşilyurt belediyespor takımları ile mücadele edecek.