Orta Saha: Arda Süne (1.FC Köln), Furkan Yöntem (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Emre Topçu (Drogheda United FC), Emre Uzun (FT Antalyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray), İzzet Furkan Malak (Göztepe), Onur İnan (Medipol Başakşehir), Baran Ali Gezek (Kayserispor)

Teknik Direktör Soykan Başar yönetimindeki millilerin hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

U18 Milli takımı İstanbul’da düzenlenen hazırlık kampına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. U18 Milli Takımı, kamp dönemi boyunca antrenmanların yanı sıra antrenman maçları da oynayacak. Ay-yıldızların hazırlık kampı 25 Ocak 2023 Çarşamba günü sona erecek.

U18 Milli takımı’nın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı başladı.

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