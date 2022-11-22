Tomarza Belediyespor 4’te 4 yaptı

Tomarza Belediyespor 4’te 4 yaptı

U18 Ligi A-B ve C Grubunda heyecan dorukta. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda Kocasinan Ülküspor ve C Grubunda Kayseri Şekerspor liderliklerini sürdürüyor. 3 grupta oynanan 17 karşılaşmada toplam 117 gol atıldı. U18 Ligi’nde 6. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu’nda 6. hafta geride tamamlanırken, oynanan 17 maçta 117 gol atıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.