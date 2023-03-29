Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde başlayan U18 Erkekler Basketbol 4. Bölge Şampiyonasının ilk maçında Gaziantep Gençlik Gelişim, Kayseri Erciyes Kolejini 95-75 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun yurt içi faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği U18 Erkekler 4. Bölge Şampiyonasının Karaman etabı Gaziantep Gençlik Gelişim ile Kayseri Erciyes Koleji takımları arasında oynanan günün ilk karşılaşması ile başladı. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gaziantep Gençlik Gelişim rakibi Kayseri Erciyes Kolejini 95-75 mağlup etti. Basketbol severlerinde ilgi gösterdiği günün ikinci karşılaşmasında ise Kilis Gençlik ile Adana Seyhan Belediye takımları karşı karşıya geldi. Parkede büyük heyecanın yaşandığı müsabakada 146 sayı üreten Adana temsilci rakibi Kilis Gençlik’i 146-40 mağlup ederek bir üst tur için avantaj elde etti. Kazım Karabekir Spor Salonu’nda 3 gün sürecek şampiyona, 30 Mart Perşembe günü Erciyes Koleji - Kilis Gençlik ile Seyhan Belediye - Gaziantep Gençlik Gelişim takımları arasında oynanacak karşılaşmaların ardında sona erecek.

Müsabakalar sonunda ilk 2’ye giren takımlar ise bir üst tur olan Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.