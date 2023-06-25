U17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe de Kırşehir Grubunda yer alan Kocasinan Şimşekspor bugün oynadığı final maçında Konya ekibi Karatay Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek, şampiyon oldu. Sarı siyahlılar adını 2. kademeye yazdırdı.

Stat: Kırşehir İlçe Stadyumu (Boztepe)

Hakemler: Abdurrahman Atabay xx, Mustafa Ay xx, Murat Yağlı xx

Kocasinan Şimşekspor U17: Halil Çay xx, Mustafa Efe xx, Mehmet Kütük xx, Halil İbrahim Gülsunar xx, Talha Özyürek xx, Vahit Kaya xx, (Mustafa Demir xxx dk.65), Ali Altuner xx, Onur Bağcı xx, Osman Eroğlu xx, Muhammed Korkmaz xx, Zekeriya Öztaş xx

Konya Karatay Belediyespor U17: Ali Yahya Öztürk x, Berk İrey x, Muammer Dönmez x, Ramazan Saraç x, İlbey Sarı x, Mehmet Akif Vural x, Haydar Eren Altaş x, Bilal Hasan Bağcı x, Mehmet Can Gök x, Bayram Uğur x, Mahmut Can Ateş x

Gol: Mustafa Demir dk. 88 (Kocasinan Şimşekspor U17)