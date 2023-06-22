U-17 Türkiye Şampiyonası ikinci kademe müsabakaların kura çekimi yapıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri binasında yapılan kura çekimine başkan Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, BAL Denetçisi İsmail Özdil ve kulüp temsilcileri katıldı. 6 takımın yer aldığı şampiyona a ve b grubu olarak ikiye bölündü. A grubunda Bursa Altınsaban Spor, Bolu İl Özel İdare Köroğluspor, Yalova Akköy Spor yer aldı. B grubunda ise; Eskişehir Odunpazarıspor, Kütahya Aragonit Büyük Saka Spor, Bursa Yeni Karaman Spor yer aldı. Bugün başlayacak turnuvanın ilk maçında Bursa Altınsaban Spor ile Bolu İl Özel İdare Köroğluspor saat 16:00’da İstasyon Sahasında karşı karşıya gelecek. Aynı sahada saat 18:00’da Eskişehir Odunpazarıspor ile Kütahya Aragonit Büyük Saka Spor karşı karşıya gelecek.