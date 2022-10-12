Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden 2 isim, U17 Kız Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer aldı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden 2 isim, U17 Kız Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer aldı.

Avrupa Şampiyonası 1. Tur karşılaşmalarında mücadele edecek olan U17 Kız Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 12 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Açıklanan aday kadroda Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden Canset Yiğit ve Zeynep Bilir davet edildi.

Milliler, 12-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da kamp yapacak. 17 Ekim’de Slovenya’ya gidecek olan U17 Kız Milli Takımı 19 Ekim’de Almanya, 22 Ekim’de Sırbistan ve 25 Ekim’de Slovenya ile karşılaşacak. Grubu ilk üç içinde bitiren takımlar 2. turda da yollarına A Ligi’nde devam edecek. Sonuncu olan ülke ise B Ligi’ne düşecek.