Bilecik U17 Gençler Ligi’nde 7’inci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediyespor liderliğini sürdürdü.

7 takımın mücadele ettiğini ligde 7’inci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde Söğütspor’u yenerek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer müsabakalarda Gölpazarı Belediyespor kendi evinde Bilecik 1969 Spor Kulübüne 4-2 yenilirken, 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Vitraspor’u 2-1 yendi. Güneşspor haftayı BAY geçerken, 1308 Osmaneli Belediyespor 5 galibiyet 1 beraberlik ile 1 maçı eksik 16 puanla liderliğini sürdürdü.

Genç sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Altyapıda her yaş grubundan ilçemizi temsil eden altyapı takımlarımızla gençlerimize ve çocuklarımıza spor yapma olanaklarını sunmaya devam ediyoruz. Başarılı sonuçlar alan U-17 futbol takımımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi kutluyoruz. Biz hep birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle büyük ve güçlü aileyiz” dedi.