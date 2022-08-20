Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Altın Lig Kupası’nı Beşiktaş’ı 3-1 yenen Ümraniye Dudulluspor kazandı.

Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Altın Lig Kupası’nı Beşiktaş’ı 3-1 yenen Ümraniye Dudulluspor kazandı.

Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş stadında gerçekleşti. Altın, gümüş ve bronz lig final müsabakalarının yapıldığı karşılaşmalarda, Bakırköy Gençlik & Rüzgarlıbahçe maçını 3-0 kazanan Bakırköy Gençlik, elde ettiği galibiyetle Bronz Kupa’nın sahibi oldu.

Zafer Kupası’nın Gümüş finalinde Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Bağcılar Evren Spor karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2’lik skorla galip ayrılan Bağcılar Evrenspor, Gümüş Kupa’yı kazandı.

Zafer Kupası’nın Altın finalinde ise Beşiktaş ile Ümraniye Dudulluspor karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede Beşiktaş’ı 3-1 yenen Ümraniye Dudulluspor, Altın Kupa’nın sahibi oldu.

Maç sonrası gerçekleştirilen kupa töreninde Ümraniye Dudulluspor’a kupasını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile Organizasyonun ana sponsoru olan Yeşilvadi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan taktim etti.