U17 Gelişim Ligi 2. Grupta mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş ilk yarının son maçında karşılaştı. Erkilet Stadı’nda oynanan zorlu 90 dakikayı konuk ekip Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazandı.

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