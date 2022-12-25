U17 Gelişim Ligi 2. Grupta mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş ilk yarının son maçında karşılaştı. Erkilet Stadı’nda oynanan zorlu 90 dakikayı konuk ekip Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazandı.
U17 Gelişim Ligi 2. Grupta mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş ilk yarının son maçında karşılaştı. Erkilet Stadı’nda oynanan zorlu 90 dakikayı konuk ekip Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazandı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Mustafa Bulduk xx, Hamza Yıldız xx
Yukatel Kayserispor U17: Yahya Berat Alemdar x, Ahmet Öztürk x, Batuhan Özgan x, Halil Cengiz x (Ahmet Buğra Baykal dk.55 x), Hüseyin Aydın x, Umut Türk x (Emin Burak Dursun dk.65 x), Arda Kaya x (Bekir Kaan Bakır dk.55 x), Resul Ekrem Sakarya x (Mücahit Enes Albayrak dk.75 x), Arda Hasan Öğretir x, Berat İlkol x, Ahmet Orhun Temir x
Beşiktaş U17: Yusuf İslam xx, Poyraz Gelen xx, Baran Can xx, Doruk Tuğrul xx, Naim Saruhan Dönmez xx (Burak Metin Erdoğan dk.90 ?), Güney Diyar Kılıççeken xx, İslam Aydın xxx (Ömer Bedir dk.70 x), Berhan Kutay Şanlı xx (Enes Recep Dede dk.46 x), Devrim Şahin x (Alp Bostan dk.46 x) Eyüphan Yıldız x, Soner Salih Yavuz x (Ahmet Sami Bircan dk.67 x)
Gol: İslam Aydın (dk.33) (Beşiktaş U17)
Kırmızı Kart: Eyüphan Yıldız (dk.37) (Beşiktaş U17)
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