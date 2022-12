U17 Gelişim ligi 2. Grupta mücadele veren Kayserispor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka golsüz sona erdi.

U17 Gelişim ligi 2. Grupta mücadele veren Kayserispor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka golsüz sona erdi.

U17 Gelişim Ligi 2.Grup 10.hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Erkilet stadında oynanan ve Mustafa Kadıoğlu’nun düdük çaldığı maçta gol sesi çıkmadı.

Stat: Erkilet

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu xx, İbrahim Bayram xx, Ramazan Ay xx

Kayserispor: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Yusuf Tümkaya xx, Halil Cengiz xx, Hüseyin Aydın xx, Umut Türk x (Korkmazcan Dernek Dk.80 x), Emin Burak Dursun xx, Resul Ekrem Sakarya x (Arda Kaya Dk.58 x), Arda Hasan Öğretir xx, Berat İşkol xx, Ahmet Orkun Temir x (Bekir Kaan Bakır Dk.65 x)

Antalyaspor: Kağan Arıcan xx, Mustafa Aktaş x (Kadir Çağlayan Dk.45 x), İsmail Çolak xx, Yiğit Üstün x (Bartu Özdemir Dk.65 x), Ömer Faruk Gökalp xx, Kağan Irmak x (Rıza Özer Dk.86 ?), Ege Can İnceman x (Mustafa Can Ay Dk.65 x), Can Toksoy xx, Burak İngenç xx, Berkay Topdemir x (Nedim Öztürk Dk.65 x), Beytullah Tunç xx

Kırmızı Kart: Yusuf Tümkaya (Dk.89) (Kayserispor)