Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

U17 Gelişim Ligi 2.Grup 10.hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Erkilet stadında oynanan ve Mustafa Kadıoğlu’nun düdük çaldığı maçta gol sesi çıkmadı.

U17 Gelişim ligi 2. Grupta mücadele veren Kayserispor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka golsüz sona erdi.

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