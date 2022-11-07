Büyükşehir ile Kızılay Hastanesi işbirliğinde meme kanseri semineri

Büyükşehir ile Kızılay Hastanesi işbirliğinde meme kanseri semineri

U17 Elit A Ligi 2. Grup’ta mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir 4. hafta maçında karşılaştı. Mücadele her iki yarıda karşılıklı atılan goller ile 2-2 sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.