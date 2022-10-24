U17 Elit A Ligi 2.Grupta yer alan Yukatel Kayserispor, sahasında konul ettiği Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Yukatel Kayserispor U17 takımı ligin 2.haftasında evinde Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

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