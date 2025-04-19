Karabük’ün ev sahipliğini yaptığı U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları devam ediyor.
Karabük Onur Futbol Sahası’nın ev sahipliğini yaptığı U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer alıyor.
Şampiyonanın ilk gününde oynanan maçlarda Çankırı Yurdumspor ile Zonguldak Atletik Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken, Ankara Anka Spor Kulübü, Sinop Tersanespor’u 1-0 mağlup etti.
Şampiyonanın ikinci gününde oynanan karşılaşmalarda ise Bartın Gençlerbirliği ile Sinop Tersanespor 2-2 berabere kalırken Kastamonuspor, Çankırı Yurdumspor’u 3-0 yendi.
Şampiyonanın final mücadelesi 20 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Onur Futbol Sahası’nda oynanacak.