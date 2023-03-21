U15 Ligi final maçında EBUAŞ’ı 4-0 mağlup eden Elazığ İl Özel İdare, il şampiyonluğuna ulaştı.

Elazığ’da jeotermal sera sahasının ilk etap çalışmaları tamamlandı Elazığ’da jeotermal sera sahasının ilk etap çalışmaları tamamlandı

Elazığ Amatör Küme U15 Ligi’nde şampiyonluğa İl Özel İdarespor ulaştı. 8 takımın katılımıyla 2 grupta oynanan müsabakalar sonucunda A Grubu’nda EBUAŞ Spor lider olarak finale yükselirken, B Grubu’nda ise İl Özel İdarespor finale yükseldi. Gençlik Merkezi Saha’da oynanan final müsabakasında İl Özel İdare, EBUAŞ’ı 4-0 mağlup ederek il şampiyonu oldu. Bordo-beyazlı ekip, tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Türkiye Finalleri’nde Elazığ’ı temsil edecek.