U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta mücadele eden Denizlispor, ligin ilk yarısını 19 puanla lider olarak tamamladı. Hedefi şampiyonluk ve Türkiye şampiyonasına katılmak olarak belirleyen Genç Horozlar, ligin ikinci yarısının çalışmalarına hız verdi.

U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta mücadele eden Denizlispor, ligin ilk yarısını 19 puanla lider olarak tamamladı. Hedefi şampiyonluk ve Türkiye şampiyonasına katılmak olarak belirleyen Genç Horozlar, ligin ikinci yarısının çalışmalarına hız verdi.

U15 Gelişim Ligi 5. Grup’ta mücadele eden Denizlispor, ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik sonucu 19 puan ile lider olarak tamamladı. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken genç horozlarda hedef, ligi şampiyon tamamlamak ve Türkiye şampiyonasına katılmak. Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş yönetiminde Doğan Demircioğlu Sahası’nda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren minik horozların morali yerinde. İlk yarıyı değerlendiren Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş, yetenekli bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek, “Bu tamamen çocukların başarısı. Gösterdikleri emek çaba gayret, sahada gösterdiklerimizi uygulama çabaları bizleri mutlu ediyor. Gelişim ligindeyiz. Çocukların gelişimini takip ediyoruz. Bu gelişimde beni inanılmaz mutlu ediyor” dedi.

“Bu çocukların bir an önce A takımına kazandırılması amacındayız”

Deplasmanda rakipleriyle oynayacakları maçtan iyi bir sonuç ile dönmek istediklerini ifade eden Ateş, “Bunun sonucu da tabelaya yansıyor. Halbuki çok tabela ile işimiz yok biliyorum. Daha çok çocuk gelişimi. Bu çocukların bir an önce A takımına kazandırılması amacındayız. Buda bizi mutlu ediyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yarıya da gelecek olursak yılbaşından sonra ilk maçımıza başlıyoruz. Deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağız. Oradan da iyi bir oyun iyi bir mücadele ile dönmek istiyoruz. Orada da çocukların gelişimlerinin üzerine bir kat daha bir şeyler koymalarını istiyoruz. Bu bizi mutlu edecek” şeklinde konuştu.

Enes Ertuğrul: “Hedefimiz ligi zirvede tamamlamak”

Takımın başarılı futbolcusu Enes Ertuğrul da, “İyi bir takım olduk, kenetlendik ve ilk yarıyı zirvede tamamladık. Ligin ikinci yarısında da ligi zirvede tamamlamak ve Türkiye Şampiyonası Grup finallerine gitmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Yavuz Selim Tatar: “Çok çalıştık başardık”

Başarıyı çok çalışmakla elde ettiklerini söyleyen yeşil-siyahlı takımın başarılı futbolcusu Yavuz Selim Tatar, “Hüseyin hocam bizi çok çalıştırdı. Disiplini ön plana çıkan bir takım olduk ve başarıyı yakaladık. Ligin ikinci yarısında da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu nedenle çok çalışıyoruz” cümlelerine yer verdi.

Batuhan Alkoç: “Gümbür gümbür geliyoruz”

Sezon başından beri çok çalıştıklarını belirten takım kaptanı Batuhan Alkoç ise, “Uyumlu ve yetenekli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Bu nedenle hedefimize ulaştık diyebilirim. İlk yarıyı lider bitirdik. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Amacımız ligi lider olarak tamamlamak olacak. Bunu başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.