U15 Gelişim Ligi 7. Grup’ta mücadele veren Kayserispor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup oldu.
U15 Gelişim Ligi 7. Grup’ta mücadele veren Kayserispor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup oldu.
Stat: Erkilet
Hakemler: Cenk Uluçınar, İsa Çiftçi, Yasin Emre Ceylan
Yukatel Kayserispor U15: Doğan Batuhan Atasoy, Süleyman Shidov, Nazmi Yasir Duru, Hacı Mehmet Demir, Mustafa Arda İçgül (Dk.50 Buğra Deniz), Hakverdi Servidalı, Duran Efe Güçlü, Metehan Demirezen, Arda Kabukcı, Ataol Taylan Karapınar, Mehmet Eren İpek
Gaziantep FK: Hakan Yıldırım, Sidar Yusuf Küçükbayrak, Ali Karaslan, Eren Baran, Mervan Müjdeci, Yahya Bulut Kaya, Hüseyin Yiğit, Mehmet Erdi Aydemir, Umutcan Çakmak (Dk.63 Mehmet Efe Bodur), Furkan Berat Şimşek, Ali Osman Kalın
Goller: Duran Efe Güçlü Dk.18 (Yukatel Kayserispor) Mervan Müjdeci Dk.47, Mehmet Efe Bodur Dk.78 (penaltı) Hüseyin Yiğit Dk.81 (Gaziantep FK)
Kırmızı Kartlar: Hakverdi Servidalı Dk.69 (Yukatel Kayserispor) Furkan Berat Şimşek Dk.82 (Gaziantep FK)
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