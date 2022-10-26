Goller: Duran Efe Güçlü Dk.7, Taylan Karapınar Dk.13 (pen), Arda Kabukcı Dk.26, 28 ve 36, Mehmet Eren İpek Dk.40, Arda Erdoğan Dk.44 (pen), 54 ve 61, Süleyman Shidov Dk.79 (Yukatel Kayserispor)

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

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