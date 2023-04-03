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Kayseri Grubunda yer alan Kahramanmaraş Amatörspor Vefa ile Adıyaman Kahta İdmanyurdu takımları final maçında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Adıyaman temsilcisi Kahta İdmanyurdu kaptanı Hamza Kahveci ile ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

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