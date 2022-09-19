Bilecik U14 Gençler Ligi’nde ikinci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor’u 9-1 yendi.

Çocuk yaşta hırsızlar altı iş yerine girdi, iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı Çocuk yaşta hırsızlar altı iş yerine girdi, iş yeri sahipleri şikayetçi olmadı

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde ikinci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor’u 9-1 yendi.

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde ikinci hafta geride kalırken ilk haftayı BAY geçen 1299 Bilecik Kulübü, Vitraspor’u 9-1’lik skorla geçti. Bilecik Sentetik Saha’da oynanan maça iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 2’inci dakikasında Yusuf Yıldırım, 7 ve 12’inci dakikalarında Sadık Eymen Ayhan’ın golleriyle durumu birden 3-0’a getirdi. Maçın 20’inci dakikasında Hakan İbrahim Taş ve 22’inci dakikada Yusuf Yıldırım’ın golleriyle durum 5-0’a geldi. Nadir gelişen bir Vitraspor atağında maçın 25’inci dakikasında durumu 5-1’e getiren golü kaydedildi. Maçın 30’uncu dakikasında Hakan İbrahim Taş ve 33’üncü dakikasında Özgür Demi’nin golleriyle ilk yarı 7-1 skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına daha pasa dayalı bir futbol ortaya koyan 1299 Bilecik Kulübü maçın 50’inci dakikasında Sadık Eymen Ayhan ve 60’ıncı dakikasında Ömer Faruk Yiğit’in golleriyle durumu 9-1’e getirdi. 35’er dakikadan 70 dakikalık maçta başka gol olmazken, 1299 Bilecik Kulübü maçı 9-1 kazandı. 5 takımlı ligde Bozüyük Sentetik Sahasında oynanan diğer müsabakada Bozüyük Spor, 1308 Osmaneli Belediyespor’u 3-0 yendi. Geçtiğimiz hafta maça çıkmayan ve 3-0 hükmen mağlup olan Bilecikspor bu haftayı BAY geçti.