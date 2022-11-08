Türkiye Futbol Federasyonu U14 Gelişim Ligi’nde mücadele veren Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor’da

Gökhan Sazdağı 2 yıl daha Kayserispor’da

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