Almanya’nın Niederzier kentinde düzenlenen Avrupa Kış Kupası 14 Yaş Erkekler finallerinde mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncülük elde etti.

Almanya’nın Niederzier kentinde düzenlenen Avrupa Kış Kupası 14 Yaş Erkekler finallerinde mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncülük elde etti.

Kaptanlığını Umut Alptekin, antrenörlüğünü ise Mert Gerçeker ve Uğur Kara’nın yaptığı Mustafa Ege Şık, Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz’den oluşan 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Avrupa Kış Kupası’nda ilk karşılaşmada İtalya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Büyük Britanya’ya 2-1 yenilen milliler, Almanya ile üçüncülük için mücadele etti. 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Almanya’yı 2-0 yenerek turnuvayı Avrupa 3.’sü olarak tamamladı.

Kız milli takımı da 7. tamamladı

Kaptanlığını Nika Kakulia, antrenörlüğünü Yıldıray Çam’ın yaptığı Melis Yıldırım, Zümra Balkan, Defne Aydemir’den oluşan 14 Yaş Kız Milli Takımı da Çek Cumhuriyeti’nin Rakovnik kentinde düzenlenen Avrupa Kış Kupası Kızlar Finalleri’nde Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’a 3-0 yenildi, Belçika’yı ise 2-0 yenerek turnuvayı Avrupa 7.’si olarak tamamladı.