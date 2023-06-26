Kayseri U13 Ligi final maçında Yukatel Kayserispor ile Erkiletspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan müsabakada Yukatel Kayserispor rakibi Erkiletspor’u 5-0 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakem: Hacı Güverti xx
Yukatel Kayserispor U13: Sami Berat Özkan xx (Paşa Erdoğan dk.40 x), Erkan Efe Yağmur xxx (Mehmet Eren Arıkan dk.50 xx), Selahattin Sofularlı xxx, Ahmet Yılmaz xxx, Aras Çelik xxx, Ali Macit Soylu xxx (Yaşar Öncül dk.40 xx), Orhan Baran xx, Aral Özdemir xx (Mustafa Erkut İzgi dk.50 x), Arda Yiğit Oflaz xxx, Ahmet Hüseyin Altun xxx, Egemen Demirci xx (Arda Ülgür dk.50 x)
Erkiletspor U13: Mete Gagar x (Furkan Efe dk.55 x), Yiğit Eymen x, Eren Çam x, Alperen Durkut x, Onur Sarı x, Asil Ocaklı x, Mehmet Akif Efesoy x, (Göktuğ dk.50 x), Enes Kaya x, (Emirhan Taşbaş dk.55 x), Talha Efe x, (Arda Kaan Dur dk.55 x), Tekin Sönmez x, M. Ali Öztürk x
Goller: Arda Yiğit Oflaz (dk.14-25 ve 45), Ali Macit Soylu (dk.29), Ahmet Yılmaz (dk.35) (Yukatel Kayserispor U13)