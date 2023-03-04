Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü’nün düzenlediği U12 İzmir Cup’ta gruplar belli oldu. 20 ülkeden 42’si yabancı toplam 72 takımın mücadele edeceği U12 İzmir Cup, 7-8-9 Nisan’da Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü’nün düzenlediği U12 İzmir Cup’ta gruplar belli oldu. 20 ülkeden 42’si yabancı toplam 72 takımın mücadele edeceği U12 İzmir Cup, 7-8-9 Nisan’da Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

“Dünya İzmir’de buluşuyor” mottosuyla yoluna devam eden turnuva Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki 10 sahada oynanacak. U12 İzmir Cup’a Manchester City, Leicester City, Chelsea, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Marsilya, Paris Saint-Germain, Atletic Bilbao, Valencia, Parma, Juventus, Ajax, PSV Eindhoven, KRC Genk, Porto, Benfica ve Aspire Academy gibi öz kaynak sistemine önem veren kulüpler katılacak.

72 takımdan oluşan Uluslararası U12 İzmir Cup’ta 8 grupta 9’ar takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar son 32 turuna yükselecek. Grup birincileri diğer grupların dördüncüleri ile oynayacak. Grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar ise diğer grupların üçüncüleri ile eşleşecek. Tek maç eleme sistemine göre devam edecek turnuvada son 16 turunun ardından çeyrek final maçları oynanacak.

Uluslararası U12 İzmir Cup heyecanı 9 Nisan Pazar günkü yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

U12 İzmir Cup’t gruplar şu şekilde:

A Grubu

1.FSV Mainz 05 (Almanya)

Fenerbahçe (Türkiye)

Göztepe (Türkiye)

Hammarby Fotboll (İsveç)

Kayserispor (Türkiye)

Maccabi Petah Tikva (İsrail)

Manchester City FC (İngiltere)

Olympique de Marseile (Fransa)

Sivasspor (Türkiye)

B Grubu

Adana Demirspor (Türkiye)

Antalyaspor (Türkiye)

Az Alkmaar (Hollanda)

Bucaspor (Türkiye)

FC Bayer Münih (Almanya)

KRC Genk (Belçika)

Leicester City (İngiltere)

PAOK FC (Yunanistan)

Ümraniyespor (Türkiye)

C Grubu

Alanyaspor (Türkiye)

Altay (Türkiye)

Beershoot VA (Belçika)

Chelsea FC (İngiltere)

Hertha Berlin (Almanya)

İzmir BBSK (Türkiye)

Karagümrük (Türkiye)

Twente/Herakles (Hollanda)

Valencia FC (İspanya)

D Grubu

Altınordu (Türkiye)

Athletic Club (İspanya)

Gornik Zabrze (Polonya)

Hamburger SV (Almanya)

İstanbulspor (Türkiye)

Konyaspor (Türkiye)

Menemen FK (Türkiye)

Parma FC (İtalya)

PSV Eindhoven (Hollanda)

E Grubu

AFC Ajax (Hollanda)

Başakşehir (Türkiye)

Bursaspor (Türkiye)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

FC Porto (Portekiz)

FK Crvena Zevezda (Sırbistan)

Manisa FK (Türkiye)

Qarabağ FK (Azerbaycan)

Altınordu Selection (Türkiye)

F Grubu

1.FC Köln (Almanya)

FK Partizan (Sırbistan)

Galatasaray (Türkiye)

İzmirspor (Türkiye)

Karşıyaka (Türkiye)

Kasımpaşa (Türkiye)

PFC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan)

RC Celta Vigo (İspanya)

SL Benfica (Portekiz)

G Grubu

Ankaragücü (Türkiye)

Aspire Academy (Katar)

Bayer 04 Leverkusen (Almanya)

Bornova BLD. (Türkiye)

Club Brugge (Belçika)

Galaxy TS (Güney Afrika Cum.)

NK Olimpia Ljubljana (Slovenya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Trabzonspor (Türkiye)

H Grubu

Beşiktaş (Türkiye)

FC Metz (Fransa)

FC Schalke 04 (Almanya)

FC Zenit (Rusya)

Giresunspor (Türkiye)

İzmir Amatör Şampiyon (Türkiye)

Juventus (İtalya)

KVC Westerlo (Belçika)

Neftchi Bakü (Azerbaycan)