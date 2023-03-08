U12 İzmir Cup 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek ve Avrupa’nın devleri sahne alacak. Ayrıca 72 takımdan oluşan Uluslararası U12 İzmir Cup’ta 8 grupta 9’ar takım mücadele edecek

U12 İzmir Cup 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek ve Avrupa’nın devleri sahne alacak. Ayrıca 72 takımdan oluşan Uluslararası U12 İzmir Cup’ta 8 grupta 9’ar takım mücadele edecek

Altınordu Futbol Kulübü tarafından 7,8,9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek U12 İzmir Cup’ta Avrupa’nın devleri sahne alacak. Avrupa Futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi burada mücadele eden birçok dev takımın U12 Takımları İzmir’de sahaya çıkacak.

2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Ajax, Porto, Club Brugge, Bayer 04 Leverkusen, Bayern Münich, E.Frankfurt, O. Marseille, Chelsea FC, Manchester City, PSG, Juventus ve Benfica’nın U12 Takımları, İzmir’de Çocukların Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’nın bir numarası olmak için mücadele edecek.

Finale gidiş yolu

“Dünya İzmir’de buluşuyor” mottosuyla yoluna devam eden U12 İzmir Cup, 20 ülkeden 42 yabancı takımın yanı sıra Türkiye’den de 30 takım katılacak. Büyük heyecana sahne olacak ve “Çocukların Şampiyonlar Ligi’ olarak adlandırılan turnuvamız, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde toplam 10 sahada oynanacak. U12 İzmir Cup’a Avrupa’nın ve dünyanın önemli kulüplerinin yanı sıra değerli futbol adamları da katılım sağlayacak. Turnuvaya katılacak kulüpler de sosyal medya hesaplarından U12 İzmir Cup Turnuvası’na katılım sağlayacaklarını duyurmaya başladı.

72 takımdan oluşan Uluslararası U12 İzmir Cup’ta 8 grupta 9’ar takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar son 32 turuna yükselecek. Grup birincileri diğer grupların dördüncüleri ile oynayacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise diğer grupların üçüncüleri ile eşleşecek. Tek maç eleme sistemi üzerine oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar önce son 16 turuna yükselecek. 16 takımın eleme maçlarını kazananlar çeyrek final vizesi alacak. Uluslararası U12 İzmir Cup’ta 9 Nisan Pazar günü yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak ve büyük heyecan sona erecek.