Manisa’da deplasmanlı olarak düzenlenen U11 Manisa Cup Futbol Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Turgutlu Gençordu’nun ilk sırada yer aldığı turnuvayı, Salihli Anka ikinci, Şehitler Spor Kulübü üçüncü, Gölmarmaraspor ise dördüncü sırada tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen final müsabakaları sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Manisa’da 21 takımın katılımıyla deplasmanlı olarak gerçekleştirilen U11 Manisa Cup Futbol Turnuvası sona erdi. Lig maçlarının ardından son 16’ya kalan takımlar, final müsabakalarında karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde Muradiye Tuncay Erkan Stadı’nda gerçekleştirilen final müsabakaları sonrasında dereceye giren takımlar belli oldu. Turgutlu Gençordu’nun ilk sırada yer aldığı turnuvayı, Salihli Anka ikinci, Şehitler Spor Kulübü üçüncü, Gölmarmaraspor ise dördüncü sırada tamamladı.

Ödüllerine kavuşan minik sporcular büyük sevinç yaşadı

Turnuvanın sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Koordinatörü Ünal Taşçı, kupa ve madalyaları minik sporculara takdim etti. Başarı elde eden ve ödüllerine kavuşan minik sporcular büyük sevinç yaşadı.