TFF Gelişim Ligi U19 Elit A Ligi maçında Kayserispor ile Ankaragücü karşılaştı. Müsabaka 2-2 sona erdi.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: Ahmet Çıtak, Mustafa Bulduk, Yasin Emre Ceylan
Kayserispor: Mehmet Şamil Öztürk, Hüseyin Aydın, Muhammed Eren Arıkan, Mert Dinç, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, Arda Kaya (Dk.60 Furkan Arslan) (Dk.78 Samet Türk), Resul Ekrem Sakarya, Berat İşkol, Berkan Aslan (Dk.78 Hasan Öğretir), Talha Sarıarslan
Ankaragücü: Fatih Demir, Emirhan Efe Akbulut (Dk.82 Emirhan Güler), Miraç Şimşek (Dk.82 Arda Burak Kabaktepe), Arda Doğan, Yusuf Eren Göktaş, Enes Tepecik (Dk.65 Anıl Can Soyalp), Hasan Ege Akdoğan, Umut Tarhan, Arda Kumru (Dk.74 Batuhan Pınarlı), İbrahim Çiçek (Dk.74 Mert Can), Sirazhiddin Astanakulov
Goller: Talha Sarıarslan (Dk.20 ve 65) (Kayserispor) Arda Kumru (Dk.11), Sirazhiddin Astanakulov (Dk.85) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Burak Efe Arslan, Arda Kaya, Mehmet Şamil Öztürk (Kayserispor) Arda Kumru, Emirhan Efe Akbulut, Emirhan Güler, Sirazhiddin Astanakulov (Ankaragücü)