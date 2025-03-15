Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü su topu takımı Elazığ’da düzenlenen U-18 Bronz Lig Su Topu Şampiyonası müsabakalarında başarılarına devam ediyor.

Elazığ’da dokuz takımın yarıştığı müsabakalar olimpik yüzme havuzunda devam ediyor. Gaziantep Belediye, Konya Selçuklu Belediye, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü, Elazığ Gençlik Spor Kulübü, Adana Büyükşehir Belediye, Niğde Gençlik Spor Kulübü, Giresun Gençlik Spor Kulübü, Malatya Gençlik Spor Kulübü ve Gaziantep Yüzme takımlarının katıldığı müsabakalarda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Takımı Adana BŞB 10-0, Niğde GSK 10-0 ve Gazientep BLD takımını 12-1 skorla yenerek ligde mücadelesini sürdürüyor.

16 Mart Pazar günü Elazığ ekibi Gaziantep GSK saat 10.00’da, Konya Selçuklu Belediye ise saat 12.00’de karşılaşacak.