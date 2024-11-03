Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytin avans fiyatlarını açıklayan Marmarabirlik'in açıkladığı fiyatların üreticilerin beklentisinin altında olduğunu kaydetti.BURSA (İGFA) - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İznik'te zeytin hasadında yaptığı açıklamasında, avans fiyatlarda tavan fiyatta yüzde 13,6 artış varken, taban ve yağlık zeytin fiyatları aynı kaldığını belirterek, " Özellikle işçilik maliyetlerinin artmasıyla birlikte maliyetlerin yükselmesi ve enflasyon dikkate aldığında açıklanan zeytin fiyatının yetersiz olduğunu görüyoruz" dedi.

Marmarabirlik'in sektör ve üreticiler için önemli bir birlik olduğunu ifade eden Bayraktar, "Birliğin açıkladığı fiyat piyasaya yön veriyor. Düşük kalan bu fiyatları açıklaması ne yazık ki piyasada oluşan fiyatları geri çekmiştir. İri dane zeytin fiyatı 165 lira seviyelerine kadar çıkmışken, bu günlerde fiyatlar 55 lira ila 140 liraya kadar geriledi.Yağlık zeytin fiyatı tüccar alımlarında 28 lira seviyesindedir. Bu fiyatlar kabul edilebilir değildir" diye konuştu.

Söz konusu fiyatların avans fiyat olduğunu bildiklerini ifade ederek, fiyatların beklentiler doğrultusunda yeniden ele alınmasını beklediklerini söyleyen Bayraktar, "Marmarabirlik bu sene kota dâhilinde ürün alımı yapacak. Rekoltenin bu sene yüksek olduğu göz önüne alındığında üreticilerimizin ürünlerini birliğe verebilmesi için kotaların artırılması şarttır" dedi.