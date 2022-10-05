Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et ve süt sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et ve süt sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

TZOB olarak gerek kurum gerekse üretici örgütleriyle bir araya gelerek süt sektöründe yaşanan sıkıntılara yönelik açıklama yaptıklarını, yetkilileri tedbir almaya davet ettiklerini ve kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade eden Bayraktar, üreticiler için birçok maliyette ciddi artışlar olduğunu, belirlenen fiyatların üreticileri sektörden kopardığını söyledi. Sıkıntıların devam etmesi durumunda tüketicilerin fiyatı yüksek ürünlere ulaşamayacağını daha önce de belirttiklerini hatırlatan Bayraktar, tabana ve sektörün temsilcilerine kulak verilmesini istedi. Bayraktar, üreticilerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmasının engellendiğini de savundu.

“Ellerinde tuttukları damızlıklara çok pahalı olduğu için daha az yem veriyorlar”

“Üreticide 7 liradan satılan süt, marketlerde 4 kat fazla artarak 30 liralara kadar çıkmaktadır. Buna kim dur diyecektir” diyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladılar. Ellerinde tuttukları damızlıklara ise çok pahalı olduğu için daha az yem veriyorlar. Hayvanlarını dengeli beslemekten vazgeçtiler. Dengesiz beslemeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar arttı” ifadelerini kullandı.

Bunların sonucu olarak üretim ve verim kayıplarına bağlı olarak süt üretiminin azaldığını söyleyen Bayraktar, sanayicilerin ürün alabilmek için birbiriyle mücadeleye girdiğini ifade etti. Sahanın çiğ süt fiyatını kabul etmediğini belirten Bayraktar, “Şu an azalan süt nedeniyle sanayici ve üretici örgütleri olması gereken çiğ süt fiyatını sahada belirlemeye başladılar” dedi.

“1 milyon hayvanı yerine koymanın bize maliyeti yaklaşık 2,3 milyar avro olacaktır”

Bu süreçte 1 milyon başa yakın damızlık anaç hayvanın kesime gittiğini söyleyen Bayraktar, “Bu 1 milyon hayvanı yerine koymanın bize maliyeti yaklaşık 2,3 milyar avro olacaktır. Bu külfet bugünkü kurla 41,8 milyar liraya tekabül ediyor” diye konuştu.

Süt fiyatını artık sahada sanayiciler ve üretici örgütlerinin belirlediğini ifade eden Bayraktar, “Buna devam edilmeli, üretimin durmasının önüne geçilmelidir” dedi.