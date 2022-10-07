Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk alım fiyatlarına ilişkin, “Pamuk fiyatları uluslararası fiyatlardaki gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk alım fiyatlarına ilişkin, “Pamuk fiyatları uluslararası fiyatlardaki gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu (ICAC) verilerine göre, 2022/23 döneminde 24 milyon 984 bin ton lifli pamuk üretimi olacağının tahmin edildiğini ve bu üretimin 887 bin tonunu yani yüzde 3,6’sını Türkiye’nin sağladığını ifade ederek, “Türkiye pamuk üretiminde Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya ve Pakistan’dan sonra 7. sırada geliyor. Pamuk gerek lifi gerekse çiğidinden elde edilen yağı ve diğer yan ürünleriyle ekonomik değeri çok yüksek olan bir bitkidir. Pamuk tarımı, yüksek tarımsal üretim değerinin yanı sıra tohum, gübre, ilaç, makine sanayii, ticareti ve lojistiği ile tarım işçilerinden oluşan çok geniş bir kesimin gelir kaynağıdır. Uluslararası normlara göre Türkiye pamuk üretimi yılda yaklaşık 5 milyon kişilik tam zamanlı istihdam oluşturma potansiyeline sahiptir. Ülkemizin toprakları pamuk üretimine elverişlidir ve Türk çiftçisi destek verildiğinde ülke ihtiyacını karşılayacak, hatta ihracat yapacak çalışma azmine sahiptir. Nitekim geçen yıl çiftçinin pamuk üretiminden kazanması bu yıl pamuk ekiliş alanlarında artış yaşanmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu 1. tahmin verilerine göre 2021 yılında 2 milyon 250 bin ton olan kütlü pamuk üretimi bu yıl yüzde 11,1 artışla 2 milyon 500 bin ton olarak bekleniyor” dedi.

“Pamuk fiyatları uluslararası fiyatlardaki gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor”

Bayraktar, Türkiye’deki pamuk fiyatlarının uluslararası fiyatlardaki gelişmelerden fazlasıyla etkilendiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz haftalarda gerileyen dünya fiyatları, üretici fiyatlarını aşağıya çekti. ABD’de navlun hariç kilogramı 43 TL olan ortalama lif pamuk fiyatı bu günlerde 36 TL’ye kadar geriledi. Buna karşın girdi fiyatlarının sezon boyunca oldukça yükselmesinden dolayı üretim maliyetleri arttı.

Geçen sezona göre 2022 yılında açıklanan pamuk alım fiyatlarındaki artış oranı, maliyetlerdeki artış oranının altında kaldı. Tarım Satış Kooperatiflerinin açıklamış olduğu pamuk alım fiyatları, üreticilerimiz tarafından yetersiz görüldü. Artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kar marjı dikkate alınarak bu fiyatlar güncellenmelidir. Aksi takdirde pamuk üretiminde istikrarın sağlanması mümkün değildir. Yeterli gelir elde edemeyen çiftçimiz önümüzdeki sezon üretimden uzaklaşacaktır. Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu’nun (ICAC) önerisi ve Birleşmiş Milletlerin kabulüyle 2019 yılından bu yana 7 Ekim Dünya Pamuk Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle kutlanan Dünya Pamuk Günü etkinliklerinin üreticilerimize ve tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.